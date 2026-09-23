Hollywood-Star
Der Terminator dirigiert: Schwarzenegger auf dem Oktoberfest
Fortsetzung Münchner Oktoberfest
«Terminator» Arnold Schwarzenegger dirigiert im Marstall-Festzelt.
Felix Hörhager. DPA

Ganz nach dem Motto «I'll be back» ist «Terminator» Arnold Schwarzenegger zurück im Marstall-Zelt. Von der Bühne gibt er zur Musik den Takt an – nicht das erste Mal für den Hollywood-Star.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – Actionheld Arnold Schwarzenegger (79) hat auf dem Münchner Oktoberfest wieder den Takt angegeben. Bei seinem Besuch mit seiner Lebensgefährtin Heather Milligan im Marstall-Festzelt dirigierte der prominente Besuch aus Amerika am Dienstagabend die Band und die singende Menge – eine zur Tradition gewordene Aktion des Hollywood-Stars.

Es war nämlich nicht der erste Besuch des gebürtigen Österreichers auf dem größten Volksfest der Welt. Getreu seinem Motto «I'll be back» übernimmt der «Terminator» dabei schon seit Jahren den Dirigentenstab. Auch im vergangenen Jahr hatte der vielmalige Wiesn-Gast den Taktstock im Marstall-Zelt geschwungen.

© dpa-infocom, dpa:260923-930-729523/1

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