NBA zu spielen, bleibt für Basketball-Star Dennis Schröder besonders. Das gilt auch für seine zwölfte Station im 14. Jahr. Für ein anderes Projekt holt er sich Handball-Expertise aus dem Norden.

Braunschweig (dpa) – Vor dem Start in die NBA-Vorbereitung freut sich Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder auf zwei deutsche Teamkollegen und viele gute Schützen bei den Charlotte Hornets. «Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Viele Werfer, das macht es leicht für einen Point Guard, seine Assists zu bekommen», sagte Schröder wenige Tage vor seiner Rückkehr in die USA.

Er freue sich auf die neue Saison, weil es immer noch ein Privileg sei, in der NBA zu spielen. Der DBB-Kapitän geht mit seinem zwölften Team in seine 14. NBA-Saison, in der er mit Hannes Steinbach und Christian Anderson gleich zwei Deutsche an seiner Seite haben wird. Zudem kenne er den Trainer und den Präsidenten der Hornets bereits gut, sagte der 33-Jährige.

Kurz vor der Abreise stellte Schröder in Braunschweig das Konzept für Basketball-Camps vor, in denen er mit einem Projektteam Kinder und Jugendliche für Basketball begeistern will. Expertise kommt dabei unter anderem vom früheren Handball-Nationalspieler Mannhard Bech, der für den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga spielte und vor mehr als 20 Jahren anfing, Handball-Camps anzubieten.