Ein defektes Bauteil an der Lüftungsanlage führte zum Feueralarm im Tower des Münchner Flughafens. Der Betrieb lief nach zweistündiger Unterbrechung wieder an.

München (dpa) – Auslöser des Feueralarms im Tower des Flughafens München ist ein defektes Bauteil gewesen. Dieses gehörte zu der Lüftungsanlage und wurde dann ausgetauscht, wie ein Sprecher des Flughafens am späten Sonntagabend sagte. Nun könne der Tower wieder ohne Einschränkungen arbeiten.

Zuvor hatte der Flughafen mitgeteilt, dass der Betrieb vorübergehend eingestellt worden sei. «Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert», hieß es auf der Webseite. «Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt.» Rund zwei Stunden später gab es allerdings bereits wieder einzelne Starts.

Der Münchner Flughafen wollte nun möglichst viele Flüge noch bis in die Nacht hinein abfertigen.