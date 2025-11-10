DEB: Künftig parallele Länderspiele von Frauen und Männern

Die deutschen Eishockey-Frauen bekommen künftig beim Deutschland Cup keine Bühne mehr. Um das zu kompensieren, plant der Deutsche Eishockey-Bund gemeinsam ausgerichtete Länderspiele mit den Männern.

Landshut (dpa) – Nach dem Aus für den Deutschland Cup hat DEB-Sport-Geschäftsführer Christian Künast dem Frauen-Nationalteam parallele Eishockey-Länderspiele mit den Männern in Aussicht gestellt. «Das ist schon sehr konkret, wenn auch nicht spruchreif, dass wir im April, wenn wir mit den Männern in der WM-Vorbereitung spielen, bei zwei Testspielen mit den Frauen zeitgleich Länderspiele austragen», sagte Künast nach dem Deutschland Cup in Landshut.

Um den Frauen eine größere Bühne und mehr Aufmerksamkeit zu geben, hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) seit 2023 das jährliche Heim-Turnier auch für die Frauen ausgerichtet. Deren Spiele wurden so vor mehreren tausend Zuschauern ausgetragen und bei MagentaSport frei empfangbar gezeigt. «Für uns ist das sehr, sehr ungewohnt. Das erleben wir nur beim Deutschland Cup. Es macht einfach Spaß, hier vor den Fans zu spielen», sagte Kapitänin Daria Gleißner zur Kulisse in Landshut. «In der Liga spielen wir vor vielleicht hundert Zuschauern.»

Da die Weltmeisterschaft künftig ebenfalls im November stattfindet, ist die Teilnahme der Frauen am Deutschland Cup vorerst nicht mehr möglich. «Das ist sehr schade, aber ich glaube, der Verband lässt sich da was einfallen», sagte Gleißner von den Memmingen Indians.