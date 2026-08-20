Die Teamkollegen beim FC Bayern wollen eine wichtige Stütze für Jamal Musiala sein - besonders auch Alphonso Davies. Der Kanadier äußert sich erstmals zu seinem Kumpel.

München (dpa) – Bayern-Profi Alphonso Davies haben die Zusammenbrüche seines Teamkollegen und sehr guten Freundes Jamal Musiala in den zwei zurückliegenden Testspielen des deutschen Fußball-Meisters bestürzt.

«Es war herzzerbrechend, Jamal so zu sehen auf dem Platz. Aber wer Jamal kennt, weiß, er wird stärker zurückkehren», sagte der 25 Jahre alte kanadische Nationalspieler kurz vor dem Spiel um den Franz-Beckenbauer-Supercup an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München im Signal Iduna Park.

Musiala «eine Menge Energie geben»

Im Namen der Mannschaft versprach Davies größtmögliche Hilfe für Musiala. «Wir wollen ihn natürlich unterstützen, nicht nur als Spieler, sondern auch als Person. Die Ärzte versuchen das Beste, ihn durch diese Situation zu bringen. Wir wollen ihm eine Menge positive Energie geben und ihm helfen, sich da durchzukämpfen», sagte der Außenverteidiger in München.

Davies sah sich in der jüngeren Vergangenheit selbst mit mehreren schweren gesundheitlichen Rückschlägen und Verletzungen konfrontiert. «In einer solchen Zeit muss man als Profisportler stabil bleiben mental», meinte er.

Der 23-jährige Musiala war bei den Testspielen des FC Bayern gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag und am Dienstagabend gegen den 1. FC Heidenheim jeweils nach Einwechslungen auf dem Rasen zusammengebrochen und hatte damit für Schockmomente gesorgt.

Nach dem zweiten Zwischenfall machte er eine Erkrankung öffentlich, die ihn schon länger begleitet. «Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind», klärte er auf. Diese könnten zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen. Die kurzzeitigen Bewusstseins-Aussetzer sind medizinisch behandelbar – einfach zu beheben sind sie aber eben nicht.

Wie geht es kurzfristig weiter mit Musiala?

Offen ist, wie es kurzfristig zu Saisonbeginn mit Musiala weitergeht. Es bestand und besteht aus ärztlicher Sicht den Angaben zufolge kein erhöhtes Risiko bei weiteren Einsätzen des Nationalspielers. Es besteht aber anscheinend die Gefahr von weiteren Absencen während der Spiele oder auch des Trainings.

Erwartet wird, dass sich Trainer Vincent Kompany am Freitag in der Pressekonferenz zum Supercup-Spiel gegen Vizemeister Dortmund zum weiteren Vorgehen bei Musiala äußern wird.