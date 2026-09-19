Neustadt an der Weinstraße (dpa) – Die Finalistinnen für die Wahl der 78. Deutschen Weinmajestät stehen fest: Anna Antonia Cölsch aus der Pfalz, die Rheingauerin Lena Roie, Kathrin Knierim aus Rheinhessen, Paula Löber aus Saale-Unstrut und Natalie Schäfter aus dem Anbaugebiet Württemberg konnten sich beim Vorentscheid durchsetzen. Sie stehen am kommenden Freitag (25. September) in der entscheidenden Wahlrunde erneut auf der Bühne in Neustadt an der Weinstraße.

Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid zehn Frauen und ein Mann – Felix Lüdenbach aus dem Anbaugebiet Ahr. Der Wettbewerb heißt seit dem vergangenen Jahr geschlechterneutral «Wahl der Deutschen Weinmajestät». Die fünf Finalistinnen konnten die rund 70-köpfige Jury mit ihrem profundem Weinwissen in Deutsch und Englisch überzeugen. Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden «Majestät» Anna Zenz von der Mosel.