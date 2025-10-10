Ein Debüt mit ganz langem Anlauf. Tom Bischof vom FC Bayern kommt in der EM-Qualifikation erstmals für die deutsche U21 zum Einsatz. Der Nationalcoach hat klare Erwartungen.

Jena (dpa) – Das Debüt dieses Bayern-Shootingstars ließ lange auf sich warten. Auf dem Weg zum U21-Nationalspieler kam Tom Bischof immer wieder etwas dazwischen. Vor einem knappen Jahr fehlte er verletzt, im EM-Sommer wurde er für die A-Nationalmannschaft nominiert, reiste danach mit dem FC Bayern zur Club-WM – und in dieser Saison bremste ihn eine Blinddarm-Operation.

Klare Vorgabe für den U21-Neuling

«Ich gehe davon aus, dass er, wenn alles in Ordnung ist, in der Startelf stehen und auch im Zentrum für uns dann die Fäden ziehen wird», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitagabend (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena gegen Griechenland.

Bischof, der im Sommer aus Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt war, hinterließ bislang in München einen guten Eindruck. Auch Di Salvo gefielen die Auftritte des – trotz seiner erst 20 Jahre – mittlerweile routinierten Bundesliga-Spielers. Vor allem beim 4:0 gegen Bremen, als er in der Startelf ran durfte, überzeugte Bischof. Insgesamt lief er schon 60-mal für Hoffenheim und Bayern in der Bundesliga auf.

Schon Debüt unter Nagelsmann

Bischof will sich beim FC Bayern und in der U21 auch für höhere Aufgaben in der A-Nationalmannschaft bei Bundestrainer Julian Nagelsmann empfehlen. Nagelsmann ließ ihn im Finalturnier der Nations League im verlorenen Spiel um Platz drei gegen Frankreich als Einwechselspieler debütieren.

Der Mittelfeldspieler ist schnell beim FC Bayern angekommen. Der Weg bei den Münchnern zu Spielpraxis zu kommen, sei sicherlich schwierig, sagte Di Salvo. «Aber er hat jetzt tolle Leistungen gezeigt.» Trainer Vincent Kompany werde sicher überlegen, «ihn öfter zu bringen».

«Ich sehe mich bei Bayern in der Rolle des Herausforderers. Um mich zu zeigen, ver­suche ich, immer hundert Prozent zu geben», sagte Bischof, der kürzlich mit seiner Freundin, Mehmet Scholls Tochter Josefine, öffentlich für ein Foto posierte. Auf dem weiteren Weg der U21 zur EM-Endrunde im Sommer 2027 will er mit Topleistungen noch weiter in den Fokus rücken.