Darmstadt (dpa) – Der SV Darmstadt 98 ist vorerst neuer Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hessen gewannen gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:1) und haben nun 45 Zähler auf ihrem Konto. Der FC Schalke 04 kann am Abend in der Tabelle wieder an den Lilien vorbeiziehen. Düsseldorf hingegen steckt weiter im Abstiegskampf fest.

Fraser Hornby (7. Minute) und Matej Maglica (88.) trafen vor 17.810 Zuschauern im Merck-Stadion am Böllenfalltor für die Gastgeber. Jordy de Wijs (12.) war nur der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Zudem sah Jesper Daland (90.+6) noch die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit.

Maglica erlöst Darmstadt

Bei Darmstadt waren die beiden Torjäger Isac Lidberg und Fraser Hornby wieder einsatzfähig und von Beginn an dabei. Entsprechend mutig begann der Favorit gegen ersatzgeschwächte Gäste, bei denen sich noch beide Torhüter rechtzeitig fit gemeldet hatten. Nur Sima Suso war noch immer krank. Hornby nutzte dann auch gleich den ersten Angriff zur Führung. Doch der Außenseiter schockte die Lilien nur wenige Minuten später.

Darmstadt hatte zwar mehr Ballbesitz und kontrollierte die Partie, aber die besseren Chancen hatte die Fortuna. Die agierte mutig und mit ein wenig mehr Ruhe und Glück vor dem gegnerischen Tor wäre eine Führung zur Halbzeit nicht unverdient gewesen. Nach Wiederanpfiff änderte sich zunächst wenig. Die Hausherren waren um das nächste Tor bemüht, vergaben aber gute Einschussmöglichkeiten. Düsseldorf kam weiterhin öfters gefährlich vor das Tor und hätten sich einen Punkt verdient. So aber schlug Maglica zu.