Als Trainer des dänischen Nationalteams war der frühere Werder-Spieler Sepp Piontek Kult. Er galt als «beliebtester Deutscher in Dänemark». Jetzt starb er nach Verbandsangaben im Alter von 85 Jahren.

Odense (dpa) – Der frühere Fußballtrainer Sepp Piontek ist nach kurzer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. «Sepp wird für immer als einer der einflussreichsten Nationaltrainer in der Geschichte des dänischen Fußballs in Erinnerung bleiben», schrieb der dänische Fußballbund DBU am Donnerstag bei Facebook. Zuvor hatte der dänische Fernsehsender TV2 unter Berufung auf Pionteks Familie von dessen Tod berichtet.

In den Anfangszeiten der Bundesliga spielte Piontek in der Defensive von Werder Bremen. Mit ihm gewann das Team von der Weser 1965 seine erste Meisterschaft. Als eine Verletzung seine aktive Karriere stoppte, machte Piontek den Trainerschein. Er coachte erst Werder, dann Fortuna Düsseldorf, das Nationalteam Haitis und den FC St. Pauli, bevor er 1979 Trainer der dänischen Nationalmannschaft wurde. Er galt als Vater des «Danish Dynamite».

Piontek in Dänemark sehr beliebt

Als solcher erlangte er Kultstatus. 1986 in Mexiko nahmen die Dänen unter Piontek erstmals an einer Weltmeisterschaft teil und schafften es bis ins Achtelfinale. 1990 schied der gebürtige Breslauer als Nationaltrainer aus. Es folgten weitere Trainerstationen in der Türkei, bei mehreren dänischen Vereinen und in Grönland.