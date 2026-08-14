Was ist das 6:1 in Magdeburg für Braunschweig wert? Das war die große Frage vor dem Heimspiel gegen Bochum. Die Antwort ist ernüchternd.

Braunschweig (dpa) – Eintracht Braunschweig hat nach dem furiosen Saisonstart einen Dämpfer bekommen. Eine Woche nach dem 6:1 beim 1. FC Magdeburg mussten sich die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga daheim dem VfL Bochum mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Bochumer feierten dadurch ihren ersten Sieg, nachdem sie am ersten Spieltag gegen Hertha BSC mit 0:1 verloren hatten. Vor 22.238 Zuschauern erzielte Philipp Hofmann in der 18. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

Nach dem fulminanten Auftakt in Magdeburg legten die Braunschweiger auch gegen Bochum furios los. Die Eintracht erspielte sich zwei schnelle Ecken und hatte durch Stürmer Jan Urbich eine erste gute Chance. Doch nach und nach fanden die Bochumer besser in die Partie, Hofmann brachte die Gäste mit einem wuchtigen Schuss in Führung. Danach war der VfL die bessere Mannschaft und führte zur Pause verdient.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Braunschweiger wieder und drängten auf den Ausgleich. Doch anders als in Magdeburg fehlte den Niedersachsen diesmal die Durchschlagskraft.