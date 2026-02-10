Piloten und Flugbegleiter
Crews der Lufthansa streiken am Donnerstag
Winterbetrieb am Flughafen Frankfurt
Boris Roessler. DPA

Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.

