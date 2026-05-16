Energie Cottbus hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga hinter Meister Osnabrück geschafft. Essen verdrängt kurz vor Schluss Duisburg vom Relegationsplatz.

Regensburg (dpa) – Der FC Energie Cottbus kehrt nach zwölf Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Am 38. und letzten Spieltag der 3. Liga gewannen die Lausitzer mit 1:0 (1:0) bei Jahn Regensburg und sicherten den zweiten Platz, der hinter Meister VfL Osnabrück zum direkten Aufstieg berechtigt.

Die Relegation gegen den 16. der 2. Liga bestreitet Rot-Weiss Essen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat kam zu einem späten 3:2 (2:2)-Erfolg beim SSV Ulm und verdrängte den MSV Duisburg vom Relegationsplatz. Ben Vincent Hüning war für Essen der Matchwinner in der Nachspielzeit. Der MSV kam über ein 1:1 (0:0) gegen Viktoria Köln dagegen nicht hinaus.

Angefeuert von rund 8.000 mitgereisten Anhängern unter den 15.210 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Jahnstadion dominierte Cottbus das Spiel und ging nach 28 Minuten durch einen sehenswerten Schuss von Jannis Boziaris in Führung.

Anschließend gab es eine Drangphase der Gastgeber, ehe Cottbus nach dem Seitenwechsel wieder überlegener war. Allerdings versuchten die Oberpfälzer bis zum Ende, den Ausgleich zu erzielen. Letztendlich konnten sie die Aufstiegsfeier der Lausitzer nicht mehr verhindern. Energie-Torhüter Marius Funk hielt in der Nachspielzeit sogar noch einen Elfmeter von Florian Dietz.