Die Commerzbank will ihren Gewinn im laufenden Jahr stärker steigern als bisher geplant. Wie die Bank das trotz hoher Kosten und Stellenabbau erreichen möchte.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Commerzbank nimmt sich im Abwehrkampf gegen die Unicredit für 2026 eine noch stärkere Gewinnsteigerung vor. Der Überschuss soll über die bisherige Zielmarke von 3,2 Milliarden Euro hinaus klettern, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten jedoch im Schnitt noch mehr erwartet. Bis 2028 soll der Gewinn wie geplant weiter auf 4,2 Milliarden Euro steigen.

Damit dies gelingt, will Vorstandschefin Bettina Orlopp die Einnahmen nach oben treiben und zugleich die Kosten im Griff halten. So soll der Zinsüberschuss stärker als gedacht von zuletzt 8,2 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr wachsen. Auch der Provisionsüberschuss soll 2026 um sieben Prozent zulegen, und die Kosten sollen nur noch 54 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 57 Prozent.

Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 2025 gut 2,6 Milliarden Euro, wie sie bereits am Dienstag mitgeteilt hatte. Trotz hoher Kosten für den Abbau und die Verlagerung tausender Jobs verfehlte sie ihren Rekordgewinn von 2024 damit nur um rund zwei Prozent. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten. Zudem will die Bank für bis zu 540 Millionen Euro weitere Aktien zurückkaufen.