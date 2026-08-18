Hamburg (dpa) – Der ehemalige NBA-Champion Isaiah Hartenstein muss noch etwas länger auf sein Comeback in der Basketball-Nationalmannschaft warten. Der 28 Jahre alte Center laboriert an einer Knöchelverletzung und fällt damit für den Supercup in Hamburg am Freitag und Samstag sowie die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande in Köln (27. August) und in Polen (30. August) aus. Hartenstein bleibt aber bei der Mannschaft.

Der Center hatte in den vergangenen Jahren nicht für Deutschland gespielt, um sich auf seine NBA-Karriere zu konzentrieren. Letztmals trug er im Februar 2018 das Nationaltrikot. In diesem Sommer wollte Hartenstein aber mit Blick auf die WM in Katar im kommenden Jahr und besonders die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 dabei sein. Nach Gesprächen mit seinem NBA-Club Oklahoma City Thunder, mit dem er vor einem Jahr den Titel gewann, wurde aber entschieden, dass Hartenstein nicht zum Einsatz kommt.

Auch Obst fehlt

Verzichten muss Bundestrainer Alex Mumbrú zudem auf Welt- und Europameister Andreas Obst. Der Profi von Bayern München fällt wegen Rückenbeschwerden auf jeden Fall für den Supercup aus. In Hamburg trifft die deutsche Mannschaft, die von Kapitän Dennis Schröder angeführt wird, am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) auf Tschechien. Am Samstag geht es entweder gegen Kroatien oder die Türkei. Ob Obst bei der WM-Qualifikation dabei sein kann, ist noch unklar.