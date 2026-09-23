Nun ist die Entscheidung gefallen: Christian Eriksen wird nicht mehr für den VfL Wolfsburg auflaufen. Der Däne bleibt in seiner Heimat.

Wolfsburg (dpa) – Christian Eriksen wird nicht mehr zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Der noch bis zum 30. Juni 2027 laufende Vertrag des dänischen Fußball-Stars beim Zweitligisten wurde einvernehmlich aufgelöst.

Der 34-Jährige war Anfang Juni während eines Länderspiels der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine erneut auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Und obwohl Eriksen diesmal schnell wieder bei Bewusstsein war und sogar aus eigener Kraft zu einem Krankenwagen ging, kamen sofort wieder Erinnerungen an die EM 2021 in Kopenhagen hoch.

Vor fünf Jahren musste er noch auf dem Rasen nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden und bekam kurz danach einen Herzschrittmacher implantiert. Die dramatischen Szenen hatten damals die ganze Fußball-Welt bewegt.

Eriksen bleibt in Dänemark

Nach seinem erneuten Zusammenbruch hatte Eriksen in seiner dänischen Heimat mit der Reha begonnen, eine Rückkehr nach Wolfsburg aber offengelassen. «Für uns war klar, dass die Entscheidung über seine Zukunft bei Christian liegt. Diesen Freiraum wollten wir ihm in dieser besonderen Situation geben und haben seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nun entsprochen», sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Dieter Hecking.

«Im Moment ist es für mich wichtig, nah bei meiner Familie in Dänemark zu sein», sagte Eriksen, der in seiner Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United spielte. Für Dänemark lief der Mittelfeldstratege bislang 151 Mal auf.

Eriksen war vor einem Jahr als vertragsloser Profi nach Wolfsburg gekommen, konnte den Abstieg in die Zweite Liga aber auch nicht verhindern. Ob das Ende seiner Zeit in Wolfsburg auch das Ende seiner Karriere bedeutet, ließ Eriksen offen.