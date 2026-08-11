In Paris Saint-Germain bekommen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt einen Kracher in der Champions-League-Qualifikation. Wolfsburg hat etwas mehr Glück.

Nyon (dpa) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in den Playoffs um den Einzug in die Ligaphase der Champions League ein anspruchsvolles Los erwischt. Die Hessinnen treffen auf den französischen Meisterschafts-Dritten Paris St. Germain. Der VfL Wolfsburg hat als gesetztes Team in der dritten Qualifikationsrunde einen vermeintlich leichteren Gegner zugelost bekommen. Die Wölfinnen treffen auf Inter Mailand.

Das Hinspiel der Eintracht findet am 26. August in Frankfurt statt, das Rückspiel eine Woche später am 2. September an der Seine. Auch der VfL, der an denselben Tagen spielt, genießt zunächst Heimrecht. In der abgelaufenen Königsklassen-Saison war der deutsche Vizemeister bis ins Viertelfinale gekommen, dort aber am späteren Finalisten Olympique Lyon gescheitert.

Sollte sich die Eintracht in den Playoffs durchsetzen, hätte sie zum zweiten Mal nach 2023/24 die Königsklasse erreicht. Damals schieden die Adlerträgerinnen nach der Gruppenphase aus. Meister FC Bayern München ist bereits für die Ligaphase gesetzt.