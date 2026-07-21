Die Winterspiele in Italien hat Victoria Carl wegen einer positiven Dopingprobe verpasst. Doch im kommenden Winter will die Olympiasiegerin wieder an den Start gehen.

Planegg (dpa) – Langläuferin Victoria Carl will nach Ablauf der aktuellen Dopingsperre im kommenden Winter wieder im Weltcup an den Start gehen. Darüber informierte der Deutsche Skiverband (DSV) via Instagram. «Die Rückkehr ins Training ist nach den geltenden Regularien ab Ende September möglich, die Rückkehr in den Wettkampf ab Ende November», hieß es vonseiten des Verbands.

Ein konkretes Datum für das mögliche Comeback stehe bislang nicht fest. Die 30 Jahre alte Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt.

Entscheidung über Sperre rechtskräftig

Die Sperre über insgesamt eineinhalb Jahre dauert nach Nada-Angaben bis zum 25. November 2026, weil die im Mai 2025 erfolgte vorläufige Suspendierung angerechnet wird. Das Verfahren ist nach Angaben des Deutschen Skiverbands inzwischen abgeschlossen, die Entscheidung damit rechtskräftig.

Carl verpasste deshalb auch die Olympischen Winterspiele in Italien. Bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte sie im Teamsprint mit Katharina Hennig noch sensationell Gold gewonnen.