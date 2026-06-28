Wolfgang Paul, Kapitän der Dortmunder Europapokalsieger von 1966, ist nach langer Krankheit gestorben. Der BVB würdigt ihn als «treue Seele» und «Ikone».

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund trauert um Club-Ikone Wolfgang Paul. Der Kapitän der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966 ist im Alter von 86 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach entsprechendem Kontakt mit der Familie von Paul mit.

«Diese Nachricht macht uns unendlich traurig. Wolfgang war bescheiden, bodenständig. Eine treue Seele. Eine ehrliche Haut. Ein ganz feiner Mensch. Eine BVB-Ikone. Wolfgang war mehr als ein Freund. Ich werde ihn sehr vermissen», sagte BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke.

Prägender BVB-Spieler in den 1960er Jahren

Der Sauerländer Paul war 1961 zum BVB gekommen und spielte bis 1970 für die Schwarzgelben. Zwischen 1965 und 1968 war er Kapitän der Dortmunder, mit denen er 1963 deutscher Meister, 1965 DFB-Pokalsieger und 1966 Europapokalsieger der Pokalsieger wurde. 1966 gehörte er zum deutschen WM-Kader, kam bei der Weltmeisterschaft in England aber nicht zum Einsatz.

Paul war erster Ehrenspielführer des Clubs, Ehrenmitglied, Träger der goldenen Vereinsnadel und lange Jahre Vorsitzender des Ältestenrates.