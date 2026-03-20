Zuletzt jubelte Luca Reggiani über sein erstes Bundesligator für Borussia Dortmund. Nun hat der junge Fußballer erneut Grund zur Freude.

Dortmund (dpa) – Wenige Tage nach seinem ersten Bundesligator hat Luca Reggiani einen Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Der 18 Jahre italienische U19-Nationalspieler werde langfristig gebunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Verteidiger Reggiani war vor gut zwei Jahren von der US Sassuolo zum Revierclub gewechselt. Anfang dieses Februars gab er sein Profidebüt und bejubelte am vergangenen Wochenende sein Tor zum 2:0-Endstand gegen den FC Augsburg.

Ricken schwärmt von Reggiani

«Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben», sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. «Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen.»

Er sei «sehr, sehr glücklich», sagte Reggiani. «Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben.»