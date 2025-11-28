Bushidos Ehefrau Anna-Maria: Wir leben nicht mehr zusammen

Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Doch jetzt kündigt die Influencerin überraschend an: Das Paar braucht Abstand voneinander.

Berlin (dpa) - Noch vor rund zwei Wochen postete Anna-Maria Ferchichi auf ihrem Instagram-Profil Fotos von einer Feier in der Wüste, Arm in Arm mit Bushido. Dazu schrieb sie: «Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht». Umso überraschender kam für viele Fans jetzt die Nachricht von der Influencerin: Sie lebe nicht mehr mit dem Rapper zusammen.

«Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen», schrieb Ferchichi (44) in ihrer Instagram-Story. «Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern». Bushido (47) äußerte sich zunächst nicht dazu.

Sieben gemeinsame Kinder

Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsse man wieder laufen lernen, teilte Ferchichi, die eine Schwester von Sängerin Sarah Connor ist, weiter mit. «Es ist nicht immer leicht und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger».

Ferchichi und der Berliner Rapper, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, sind seit 2012 verheiratet. Sie haben sieben gemeinsame Kinder, darunter Drillinge. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.

Die Ferchichis haben ihr Familien- und Eheglück in der Vergangenheit immer wieder öffentlich gezeigt. Auf ihren Instagram-Profilen sind zum Beispiel viele gemeinsame Bilder oder Fotos von ihren Kindern zu sehen.

Anna-Maria: «Viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar»

Der aktuellste Post auf der Plattform von Anna-Maria-Ferchichi mit gemeinsamen Fotos stammt vom 14. November, als die Familie zu einer Feier anlässlich ihres 44. Geburtstages zusammenkam. In seinem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast» spricht das Ehepaar außerdem über teils intime Details aus ihrem Liebesleben.

Die achtfache Mutter schrieb jetzt in ihrer Instagram-Story: «Ich weiß, viele von euch sehen uns als Vorzeigepaar und idealisieren unsere Geschichte. Aber selbst ein Haus, das von außen perfekt wirkt, kann mit der Zeit kleine Risse bekommen. Wir wachsen gerade hinein in diese neue Realität und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen».