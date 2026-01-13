Fußball-Bundesliga
Bundesliga-Spiel HSV gegen Leverkusen abgesagt
Hamburger SV
Hamburger SV
Christian Charisius. DPA

Hamburg (dpa) - Das für den Dienstagabend geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt worden. Der Grund seien wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions, erklärte die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer Mitteilung.

