Dem Bundeskanzler steht ein turbulenter Wahlsonntag bevor. Zwei Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt sucht Friedrich Merz etwas Ablenkung beim Basketball.

Berlin (dpa) - Zwei Tage vor der mit großer Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitagabend das Auftaktspiel der deutschen Basketballerinnen bei der Heim-WM in Berlin besucht. Zusammen mit seinem neuen Sportminister Ronald Rauhe schaute sich Merz in der Uber Arena die Partie gegen Spanien an.

Merz: Stimmung wünsche ich mir fürs ganze Land

In der Halbzeit sprach der CDU-Chef am Mikrofon des TV-Senders ProSieben. «Es ist total entspannt. Ich bin wirklich gerne hier. Es ist eine tolle Atmosphäre im Stadion», sagte Merz. Der Kanzler war trotz des deutlichen 26-Punkte-Rückstands zur Pause begeistert: «Diese Stimmung wünsche ich mir fürs ganze Land, ich wünsche sie mir vor allem für die deutsche Olympia-Bewerbung. Das ist eine tolle Werbung. Deutschland kann was.»

Merz hatte Kanu-Olympiasieger Rauhe am Donnerstag zum Nachfolger von Christiane Schenderlein ernannt. Der Wechsel der CDU-Politikerin ins Gesundheitsministerium war schon vor der Sommerpause verkündet worden.

In Sachsen-Anhalt wird am Sonntag der Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD mit großem Abstand vorne und hat Chancen, die absolute Mehrheit zu erzielen. Merz sagte, er könne in der Halle sehr gut abschalten und denke beim Basketball nicht an Politik.