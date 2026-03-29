Gestrandeter Wal
Buckelwal noch immer in Wismarbucht
Wal erneut gestrandet
Am Samstag war der Wal erneut auf einer Sandbank in der Wismarbucht gestrandet.
Philip Dulian. DPA

Erst in der Nacht hatte sich der gestrandete Buckelwal erneut befreit. Doch bei Morgengrauen wird klar: Er liegt noch immer in der Wismarbucht.

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Wismar/Schwerin (dpa) - Nach seiner zwischenzeitlichen Befreiung von einer Sandbank liegt der Buckelwal am Morgen noch immer in der Wismarbucht. Das bestätigten der Sprecher des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Claus Tantzen, und die Organisation Greenpeace der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Ob der Wal wieder auf einer Sandbank festhänge, sei noch unklar. Die Wasserschutzpolizei sei nach wie vor im Einsatz. 

In der Nacht auf Sonntag war es dem Wal gelungen, mit steigendem Wasserstand in der Wismarbucht freizukommen, wie es von Tantzen hieß. Am Freitagabend war das Tier nach seiner ersten Strandung auf einer Sandbank bei Timmendorfer Strand erstmals freigekommen.

© dpa-infocom, dpa:260328-930-880383/3

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