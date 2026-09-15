Am Freitag kassiert Hansa Rostock die erste Saisonniederlage in der 3. Liga. Vier Tage später ist der Trainer weg. Und das nur ganz kurz vor dem nächsten Spiel.

Rostock (dpa) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sich von seinem Trainer Daniel Brinkmann getrennt. Das gab der Club einen Tag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II bekannt. Coachen wird die Mannschaft am Mittwochabend (19.00 Uhr/MagentaSport) das verbliebene Co-Trainerteam aus Yannic Thiel und Adam Susac. Denn neben dem 40 Jahre alten Brinkmann wurde auch sein Assistent Dirk Flock freigestellt.

Als Nachfolger sind nach Informationen der «Bild» auch der Bundesliga-erfahrene André Breitenreiter (52) und der zuletzt beim 1. FC Magdeburg tätige Markus Fiedler (40) im Gespräch. Beide sind aktuell ohne Verein.

Die Trennung von Brinkmann ist nach Angaben des Clubs eine gemeinsame Entscheidung von Aufsichtsrat, Vorstand und sportlicher Leitung. Alle seien «zu der gemeinsamen Einschätzung gelangt, dass die Entwicklung zuletzt nicht mehr unseren Erwartungen und unseren sportlichen Zielen entsprochen hat», sagte Hansas Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh.

Hansas Heimschwäche und Gegentore als Problem

Bei einer Pressekonferenz im Ostseestadion ging Shapourzadeh darauf noch näher ein und sprach unter anderem von «einer Gegentorflut, saisonübergreifend. Es ist nicht besser geworden.»

Brinkmann übernahm die Rostocker im November 2024 auf dem 14. Tabellenplatz. Trotz einer sehr schnell sichtbaren positiven Entwicklung verpasste der Club unter seiner Leitung zweimal das große Ziel: die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Auch in diesem Jahr kassierte der FC Hansa zwar erst am vergangenen Freitag die erste Saisonniederlage in der 3. Liga (0:4 bei Viktoria Köln). Die Ergebnisse gerade in den Heimspielen gegen Waldhof Mannheim (3:3) und dem SV Wehen Wiesbaden (1:1) schwächten aber Brinkmanns Position. Bereits in der vergangenen Saison kosteten allein fünf Niederlagen im heimischen Ostseestadion den möglichen Aufstieg.