Die Saison begann für Eintracht Braunschweig mit einem 6:1 in Magdeburg. Doch seitdem geht es steil bergab. Auch das Niedersachsen-Duell in Osnabrück endet mit einer Niederlage.

Osnabrück (dpa) - Der Abwärtstrend von Eintracht Braunschweig geht weiter. Die Eintracht unterlag in der 2. Fußball-Bundesliga auch im Niedersachsen-Duell beim VfL Osnabrück mit 1:3 (0:0) und hat nun vier Pflichtspiele nacheinander verloren. Vor 15.741 Zuschauern trafen Daniel Kofi Kyereh (52. Minute), Bjarke Jacobsen (76.) und Robin Meißner (80.) für den Aufsteiger. Für Kyereh war es das erste Profitor nach mehr als dreijähriger Verletzungspause. Yann Sturm gelang nur noch der Anschlusstreffer für Braunschweig (88.).

Eigentlich war die Eintracht diesmal deutlich mehr auf Sicherheit bedacht, nachdem sie zuletzt im Pokal gegen den 1. FC Union (2:4) und in der Liga Hertha BSC (3:5) aus Berlin neun Gegentore in nur zwei Spielen kassiert hatten. Den Osnabrückern fehlte nach dem DFB-Pokal-Highlight gegen Bayern München (1:4) zunächst erkennbar die Frische und Energie.

Erst zähe Angelegenheit, dann Tore

Entsprechend zäh verlief dieses Spiel. Der VfL schoss in der 41. Minute überhaupt zum ersten Mal aufs Tor. Die Eintracht war im Vergleich dazu deutlich zielstrebiger und präsenter. Ein abgefälschter Schuss von Andi Hoti flog nur an den Pfosten (20.). In der 37. Minute rettete Osnabrücks Torwart Jonas Krumrey gegen den frei vor ihm aufgetauchten Max Marie.

VfL-Trainer Timo Schultz wechselte zur Pause den ehemaligen St. Paulianer

Kyereh ein, der kurz darauf zum 1:0 traf. Das Tor fiel aus dem Nichts, aber dennoch fanden die Braunschweiger darauf keine Antwort. In der zweiten Halbzeit brach die Eintracht komplett auseinander. Die Osnabrücker verdienten sich diesen Prestigeerfolg gegen den niedersächsischen Rivalen mit einer deutlichen Leistungssteigerung.