Braunschweiger Kraftakt belohnt: 2:0 gegen Kaiserslautern

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Braunschweig. Trainer Backhaus hatte den richtigen Riecher mit den Änderungen in der Startelf. Die Freude wurde allerdings getrübt.

Braunschweig (dpa) – Mit einer couragierten Leistung hat Eintracht Braunschweig seine Niederlagenserie beendet und die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Nach zuvor vier Niederlagen am Stück bezwang die Elf von Trainer Heiner Backhaus am Samstag den Tabellensechsten 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (1:0) und eroberte damit den 15. Rang. Allerdings hat sich Eintracht-Profi Florian Flick am Ende der ersten Halbzeit in einem Zweikampf wohl eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen und wurde mit einer Trage abtransportiert.

Mit gleich vier Änderungen brachte Trainer Heiner Backhaus frischen Schwung ins Team. Vor allem die Hereinnahme von Max Marie und die Rückkehr von Torjäger Erencan Yardimci belebten das Braunschweiger Spiel. Nach einigen guten Möglichkeiten belohnte Marie die Bemühungen seines Teams und erzielte den verdienten Führungstreffer in der 34. Minute. Yardimci erhöhte nach der Pause bei einem Konter auf 2:0 und erzielte dabei seinen vierten Saisontreffer. Die Pfälzer kamen noch zu einigen Möglichkeiten, die beste vergab Richmond Tachie mit einem Kopfball (86.).