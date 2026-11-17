In Indien befördern sie Millionen von Menschen. Die motorisierten Rikschas tragen aber auch zur Luftverschmutzung bei. Das umweltbewusste Thronfolgerpaar testete in Mumbai nun die E-Variante.

Mumbai (dpa) – Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 44) haben während ihrer Indienreise eine Spritztour im Tuk-Tuk gemacht. Die beiden rollten in einer elektrischen Variante der beliebten motorisierten Rikscha über die Strandpromenade in Mumbai, wie auf Videos zu sehen war. Das Paar ist derzeit zur Verleihung des sogenannten Earthshot-Preises in Indien.

Mit der Auszeichnung werden fünf klimafreundliche Projekte mit jeweils einer Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) gefördert. Die Verleihung sollte am Dienstagabend in der indischen Metropole Mumbai stattfinden. E-Rikscha-Hersteller Last Mile Mobility will mit den Gefährten den Smog in Indiens Großstädten verringern.

Die Rikscha-Fahrt machte dem Thronfolgerpaar sichtlich Freude. «Richtig Spaß» gemacht, habe ihm die Fahrt, sagte William der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Strecke hätte aber etwas länger sein können, sagte der Prinz demnach, dann hätte er gerne getestet, wie schnell das Tuk-Tuk fahren kann. Kate fand es auf dem Rücksitz unterdessen «sehr angenehm».

Für Kate ist es die erste Fernreise im Auftrag der Krone seit ihrer Krebserkrankung. Diese hatte sie im Frühjahr 2024 öffentlich gemacht. Danach musste sie sich monatelang behandeln lassen.