Ein Spaziergang an Englands Küste wird für Wanderer und Wanderinnen zum besonderen Erlebnis: Plötzlich taucht König Charles III. neben ihnen auf.

London (dpa) – Sie sei einfach nur «erstaunt» gewesen, sagte die 76 Jahre alte Sharon der Nachrichtenagentur PA, nachdem sie und ihre Freundin während einer Wanderung an der idyllischen Kliffküste Südenglands auf einmal König Charles III. (77) begegneten. «Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet.»

Für den König war es ein offizieller Termin: Der britische Monarch weihte bei der Begehung eines neuen Naturschutzgebietes den kurz vor der Fertigstellung stehenden längsten verwalteten Küstenwanderweg der Welt ein – der auch einen langen Namen trägt: King Charles III. England Coast Path. Der Weg führt Angaben von «Natural England» zufolge über gut 4.300 Kilometer an der englischen Küste entlang. Charles schritt gute zwei Kilometer ab.

«Wir waren einfach nur auf einem schönen Spaziergang, und jemand sagte, der König sei dort entlang unterwegs», sagte Wanderin Sharon. Später sprach Charles mit einer Gruppe von Radfahrern. Der PA zufolge scherzte der König: «Betrüger», als die Radler erzählten, auf E-Bikes unterwegs zu sein.