Jahrzehntelang saß Roger Taylor am Drumset der britischen Pop-Rock-Band aus der New-Wave-Ära. Nun muss der 66-Jährige wegen eines gesundheitlichen Problems aufhören.

London (dpa) – Der Schlagzeuger der legendären britischen Pop-Rock-Gruppe Duran Duran, Roger Taylor (66) scheidet wegen eines Tinnitus aus der Band aus. «Nach sorgfältiger Überlegung und medizinischer Konsultation hat er entschieden, dass der Schutz seines Gehörs und seine langfristige Gesundheit Priorität haben müssen», teilte Duran Duran auf Instagram mit.

Roger Taylor saß zu den erfolgreichsten Zeiten der Gruppe in den 80er-Jahren am Drumset und kehrte Anfang der 2000er bei der Reunion der Band wieder zurück. Zu ihren größten Hits gehört etwa «Hungry like the Wolf» aus dem Jahr 1982.

Tinnitus wird immer schlimmer

«Das ist eine der härtesten Entscheidungen, die ich jemals treffen musste. In dieser Band Schlagzeug zu spielen, war die Freude meines Lebens», sagte Taylor der Mitteilung zufolge. Die Wahrheit sei aber, dass der Tinnitus immer schlimmer werde. Er fügte hinzu: «Ich habe nun den Punkt erreicht, an dem ich auf meinen Körper und meine Ärzte hören muss.»

Den richtigen Zeitpunkt zu wählen, sei nicht einfach gewesen, fuhr Taylor fort. Nach einer wahnsinnig erfolgreichen Tour durch Großbritannien und Europa, dem Einzug in die Rock & Roll Hall of Fame und weiteren Meilensteinen «hätte ich kein besseres Schlusskapitel erhoffen können», so Taylor.

Die übrigen Bandmitglieder Simon Le Bon, Nick Rhodes and John Taylor bezeichneten den Drummer laut Mitteilung als ihren Bruder, der geholfen habe, den Sound von Duran Duran zu definieren. «Wir unterstützen seine Entscheidung vollkommen und wünschen ihm Gesundheit und Glück.»