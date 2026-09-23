Superstars wie Lady Gaga und Kim Kardashian standen für «American Horror Story» schon vor der Kamera. Jetzt kommt die 13. Staffel - mit Ariana Grande. Was macht die Horror-Serie so populär?

Los Angeles (dpa) – 2011 erschien die erste Staffel der «American Horror Story» – und längst hat sich die Horror-Serie erfolgreich etabliert. Jetzt startet die 13. Staffel (ab 24.9.), erst einmal mit den ersten 3 von insgesamt 13 Folgen beim Streamingdienst Hulu/Disney+. Diesmal ist auch Superstar Ariana Grande dabei. Was man zu dem Format wissen sollte:

Was ist die Idee hinter «American Horror Story»?

Ausgedacht haben sich das Format der Regisseur Ryan Murphy, der unter anderem auch die Musical-Serie «Glee» mitgemacht hat, und Drehbuchautor Brad Falchuk. Das Besondere an «American Horror Story» ist, dass jede Staffel eine in sich abgeschlossene Handlung erzählt – auch wenn es dann doch Verbindungen zwischen den Staffeln gibt. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen tauchen zwar immer wieder in unterschiedlichen Staffeln auf, spielen dann aber verschiedene Charaktere.

Zuschauer können also in jeder Staffel leicht neu einsteigen, ohne alle vorherigen gesehen haben zu müssen. Zu Horror und Grusel kommen Soap-Opera-Drama, außergewöhnliche Mode und bestechende Filmtechnik.

Was gab es schon für Handlungen?

Die erste Staffel beispielsweise handelt von einer Familie, die in ein altes Haus in Los Angeles zieht und dann von dessen dunkler Vergangenheit eingeholt wird. Die fünfte Staffel spielt in einem Hotel, in dem ein Detektiv einem Serienmörder auf die Spur kommen will. In der achten Staffel spielt in einer postapokalyptischen Welt nach einer Nuklearkatastrophe. Die zwölfte Staffel handelt von einer Frau, die erfolglos versucht schwanger zu werden – und glaubt, dass übernatürliche Kräfte dies verhindern.

Wer spielt mit?

Die Besetzung ist immer unterschiedlich, aber auch immer hochkarätig, und viele Cast-Mitglieder kommen immer wieder in unterschiedlichen Staffeln zum Einsatz. Schon dabei waren unter anderem Connie Britton, Jessica Lange, Joseph Fiennes, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett, Lady Gaga, Cuba Gooding Jr., Macaulay Culkin und Kim Kardashian.

Was ist von der 13. Staffel zu erwarten?

Superstar Ariana Grande, die auch als Sängerin schon weltweit Erfolge gefeiert hat, ist erstmals mit dabei. Außerdem sind frühere «American Horror Story»-Mitwirkende wie Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Angela Bassett und Jessica Lange wieder mit am Start.

Weil eine Staffel mit der Grusel-Nummer 13 für eine Horror-Serie natürlich etwas ganz Besonderes ist, haben die Erfinder sich diesmal auch etwas ganz Besonders ausgedacht: Die Staffel ist eine Art Best-of. Einige der beliebtesten Charaktere aus den vorherigen Staffeln kommen zurück und – so teilten die Macher mit – «sie kommen alle zusammen, um das ultimative Böse zu bekämpfen».