Die spanische Justiz hatte Anzeigen gegen Julio Iglesias zunächst abgewiesen. Nun sammelt ein Richter doch Beweise zu den Vorwürfen sexueller Übergriffe und Gewalt – was bedeutet die Entscheidung?

Madrid (dpa) – Die spanische Justiz hat nun doch ein Ermittlungsverfahren gegen den Schlager-Weltstar Julio Iglesias wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe und entwürdigender Behandlung im Ausland eingeleitet.

Diese Entscheidung des Richters Antonio Piña am Nationalen Gerichtshof in Madrid bedeutet zunächst nur, dass mögliche Beweise gesammelt und Zeugen gehört werden, nicht aber, dass es auf jeden Fall zu einem Strafprozess gegen den 83-Jährigen kommt, der stets seine Unschuld beteuert hat.

Nachdem die spanische Justiz noch im Januar ein Verfahren wegen des Auslandsbezugs abgelehnt hatte, sah Richter Piña das anders. Die spanische Staatsangehörigkeit von Iglesias reiche aus.

Zwei ehemalige Angestellte von Iglesias erstatteten Anzeige

Die Anzeigen waren nach Angaben der Frauenrechtsorganisation Women's Link Worldwide erneut von zwei ehemaligen Angestellten erstattet worden. Im Januar hatte die spanische Justiz die Strafanzeigen der Frauen wegen sexueller Übergriffe und Gewaltanwendung in Iglesias' Villen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas abgewiesen. Sie sei nicht für mögliche Straftaten im Ausland zuständig.

Bei der zweiten Strafanzeige war neben den Vorwürfen sexueller Übergriffe und der entwürdigenden Behandlung auch Menschenhandel und Sklaverei geltend gemacht worden. Diesen Teil der Anzeige der beiden Frauen wies Richter Piña ab.

Die Frauen beziehen sich auf Vorfälle, die sich im Jahr 2021 in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben sollen.

In den vergangenen Jahren war es um Iglesias still geworden. Der Madrilene lebt seit langem zurückgezogen in der Karibik. Bereits seit 2019 meidet er öffentliche Auftritte.