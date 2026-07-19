Ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers in Italien muss wegen eines schweren Hagelschauers abgebrochen werden. Nach Angaben der Feuerwehr werden mehrere Zuschauer von Hagelkörnern verletzt.

Mailand (dpa) – Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden. Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Nach Angaben der Feuerwehr seien demnach mehrere Zuschauer von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt worden. Sie wurden den Angaben zufolge vom Rettungsdienst versorgt.

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.