In Großbritannien werden Vorwürfe möglicher sexueller Bedrängung gegen Walliams erhoben. Fischer Sauerländer hat 22 Titel des Komikers im Programm. Nun sollen die Lizenzverträge beendet werden.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Verlag Fischer Sauerländer hat die Auslieferung der Bücher des britischen Autors und Komikers David Walliams gestoppt. Hintergrund sind Vorwürfe möglicher sexueller Bedrängung, die in britischen Medien erhoben wurden. Walliams selbst bestreitet die Vorwürfe.

«Wir sind aktuell im engen Austausch mit dem britischen Originalverlag Harper Collins UK, um unsere Lizenzverträge zu beenden», sagte eine Sprecherin von Fischer Sauerländer der dpa. «Wir haben zudem unsere Auslieferung sämtlicher Bücher von David Walliams gestoppt.»

Bei dem in Frankfurt ansässigen Verlag sind nach Angaben der Sprecherin 22 Titel von Walliams erschienen. Insgesamt mehr als eine Million Bücher seien auf Deutsch verkauft worden. Fischer Sauerländer ist einer von 50 Lizenzpartnern weltweit.

Bekannt durch «Little Britain»

In Großbritannien ist Walliams unter anderem mit der Comedy-Fernsehserie «Little Britain» bekanntgeworden sowie als Jury-Mitglied der Talentshow «Britain's Got Talent». Zu seinen erfolgreichen Büchern zählen «Gangsta-Oma», «Familie von Murks» und «Gestatten, Mr. Stink».

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die BBC angekündigt, einige Sendungen, darunter «Little Britain», vorerst von ihren Plattformen zu entfernen. Zugleich überprüft der Sender sämtliche Inhalte, in denen Walliams auftritt oder an denen er als Autor beteiligt war. Die Regierungspartei Labour hatte den Komiker nach Informationen der Nachrichtenagentur PA zudem als Parteimitglied suspendiert. Auch seine Literaturagentur Independent Talent Group beendete Berichten zufolge die Zusammenarbeit mit ihm.