Don DeLillo gehört zu den weltweit erfolgreichsten Schriftstellern. Jetzt wird der US-Bestsellerautor 90 Jahre alt - und schenkt seinen Fans ein Buch, das mit der Serie «Heated Rivalry» zu tun hat.

New York (dpa) – Die Serie «Heated Rivalry» wurde Anfang des Jahres zum Welterfolg. Darin geht es um Eishockey – aber vor allem auch um Liebesbeziehungen zwischen den Spielern. Der Wirbel um die Serie, die auf einer Buchserie der kanadischen Autorin Rachel Reid basiert, hat nun eine ungewöhnliche Folge für Fans des US-Bestsellerautors Don DeLillo: Pünktlich zu seinem 90. Geburtstag am Freitag (20. November) hat der Autor einer Neuveröffentlichung seines Romans «Amazonen: Die intimen Memoiren der allerersten Frau in der National Hockey League» zugestimmt.

Ursprünglich war das Werk schon 1980 erschienen, allerdings unter dem Pseudonym Cleo Birdwell und nur in den USA, lange war es vergriffen. DeLillo hatte es gemeinsam mit einer Kollegin zwischen zwei anderen Romanen geschrieben, mehr zum Spaß und als Fingerübung. Das Buch erzählt die fiktive Geschichte von Cleo Birdwell, die als erste Frau in der US-Eishockeyliga mitspielt – und nicht nur auf dem Eis, sondern auch rundherum einige Abenteuer erlebt.

Das Werk ist eine Satire auf Sex und Sport. DeLillo, der immer wieder auch für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, gab zwar zu, es geschrieben zu haben, distanzierte sich aber später davon, wollte es auch nie unter seinen Publikationen gelistet und nie nachgedruckt sehen.

«Das unterschreibe ich nicht.»

Trotzdem gab es viele Fans. Das Buch sei «unglaublich lustig», sagte beispielsweise Jonathan Lethem, selbst Bestsellerautor, der «New York Times». Als er aber eine Ausgabe zu einer Lesung von DeLillo mitnahm, war dieser nicht erfreut. «Ich habe die Erfahrung gemacht, sein Gesicht zu sehen, als ich ihm die Ausgabe in die Hand gedrückt habe. Er sagte in seiner charakteristisch direkten, leisen und monotonen Stimme: „Das unterschreibe ich nicht.“»

Dann aber veröffentlichte die «New York Times» Anfang des Jahres einen Text über das Werk – mit der Überschrift: «Hat Don DeLillo den feurigen Hockey-Roman erfunden?» Daran anschließend bat DeLillos Verlegerin Nan Graham ihn eindringlich, das Buch doch noch einmal nachdrucken zu lassen, wie sie der Zeitung erzählte. «Er hat dann gesagt: „Was zum Teufel? Warum nicht.“» Das Buch sei ein «komisches Meisterwerk».

Erstmals ist es nun auch in deutscher Übersetzung erschienen, beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. Es sei «mit Sicherheit Don DeLillos lustigster Roman», sagt Verlegerin Kerstin Gleba. «Ein einziges Lesevergnügen.»

DeLillo führt seine Leser normalerweise eher in düstere Welten

Normalerweise führt der Bestsellerautor seine Leser eher in düstere Welten, voller Einsamkeit und Entfremdung, Verlust und Verschwörung. Mit kritischem Blick seziert der Autor seit Jahrzehnten sein Heimatland und hat dabei das verstörende Bild einer Massen- und Medienwelt entworfen, die dem Einzelnen keine Chance mehr lässt. DeLillo wird zu den großen Meistern der amerikanischen Gegenwartsliteratur gezählt.

Geboren wurde der Schriftsteller am 20. November 1936 im New Yorker Stadtteil Bronx. Als Teenager begann er als Parkplatzwärter zu arbeiten – und hatte plötzlich sehr viel Zeit zum Lesen. Später studierte er Kommunikation und fing an, in der Werbebranche zu arbeiten, bis er in den 1970er Jahren schließlich seine ersten Romane veröffentlichte. Zu den herausragendsten werden bis heute «Sieben Sekunden», «Unterwelt», «Körperzeit» oder «Mao II». DeLillo wurde vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihm 2020 der Roman «Die Stille».

Der Autor ist mit der Landschaftsarchitektin Barbara Bennett verheiratet. Drei Jahre verbrachte das Paar in Griechenland und reiste viel durch die Region. Der Roman «Die Namen» von 1982 spielt fast komplett in Griechenland.

Im Alter, sagte DeLillo jüngst dem «Guardian», laufe der Schreibprozess nicht mehr so wie früher: «Aber ich bin auch viel langsamer. Ich bin nicht älter und weiser. Ich bin nur älter und langsamer».