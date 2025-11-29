TV-Preis für Gottschalk – «Der hat 'ne Gürtelrose»

Kitzbühel (dpa) – Moderator Thomas Gottschalk ist mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy ausgezeichnet worden. Er erhielt die Auszeichnung in Kitzbühel in Anerkennung seiner TV-Leistungen. Als er die goldene Figur, die einen diamantenbesetzten Gürtel trägt, erhielt, sagte der 75-Jährige: «Der hat 'ne Gürtelrose, eine Gürtelrose».

Eine früher an ihn verliehene Romy war beim Feuer in seinem Haus im kalifornischen Malibu geschmolzen. Sollte noch einmal so eine Katastrophe eintreten, hoffe er, dass diesmal zumindest die Diamanten übrigblieben, sagte Gottschalk.

Am kommenden Samstag (6. Dezember) moderiert Gottschalk bei RTL die Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» – zum letzten Mal, wie er im Mai angekündigt hatte. Danach wolle er sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen, hatte er zuletzt dem Magazin «Bunte» gesagt. «Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe.»

Irritation bei Bambi-Gala

Vor zwei Wochen hatte Gottschalk mit einem Auftritt irritiert. Bei der Bambi-Gala wurde US-Popstar Cher als «Legende» ausgezeichnet. Gottschalk wirkte bei der Übergabe desorientiert und verhaspelte sich. Später erklärte er, der Auftritt eines Cher-Doubles habe ihn durcheinander gebracht, dann habe er einen Blackout gehabt. In seiner Bambi-Moderation hatte er auch zu einer längeren Episode darüber ausgeholt, dass seine eigene Bambi-Trophäe in seiner abgebrannten Villa in Malibu zusammengeschmolzen sei.

Veronica Ferres: «Ich liebe Österreich»

Die Romy ist ein von der Tageszeitung «Kurier» vergebener österreichischer TV- und Filmpreis. Er wird in zahlreichen Kategorien durch Publikums-Voting vergeben.

Zu den Gewinnerinnen des Abends zählten auch Caroline Peters (Beste Schauspielerin Film) und Anke Engelke sowie Veronica Ferres (Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming). Engelke und Ferres hatten erstmals in der Geschichte des Preises jeweils die gleiche Anzahl an Publikumsstimmen. Ferres lobte das Kultur-Interesse der Österreicher. «Ich liebe Österreich», in der Alpenrepublik wüsste jeder Taxifahrer, was man gedreht habe, sagte sie in ihrer Dankesrede.