Travis Kelce: «Ich und Taylor sind glücklich»

Travis Kelce möchte Superstar Taylor Swift weiterhin so gut er kann den Rücken stärken. In einer guten Beziehung könne man die beste Version seiner selbst sein, schwärmt der Football-Profi.

New York (dpa) – Footballstar Travis Kelce (35) möchte seiner Freundin Taylor Swift (35) in allem, was sie tut, den Rücken stärken. «Ich und Taylor sind glücklich», schwärmte der American-Football-Spieler, der seit rund eineinhalb Jahren mit Superstar Swift zusammen ist, in der «Steven A. Smith Show». Die Sängerin gebe ihm «diesen Komfort abseits des Spielfeldes», sowie «all die Unterstützung, die ich mir im Stadion wünschen könnte».

«Ich denke, das ist das Schöne daran, in einer sehr starken Beziehung zu sein, dass man diese Unterstützung bekommt, um sich auf sein Handwerk zu konzentrieren und die beste Version von sich selbst zu sein», erklärte Kelce. «Deshalb wollte ich bei dem Konzert dabei sein, sie unterstützen und für sie da sein, dafür sorgen, dass sie sich wohl und unterstützt fühlt und bei allem, was sie im Leben tut.»

Swift («Shake It Off») hatte ihre Fans im vergangenen Juni bei einem London-Konzert ihrer «Eras Tour» mit einem Auftritt Kelces überrascht. Der Football-Star hatte, in Frack und Zylinder gekleidet, die Sängerin über die Bühne getragen.

Swift und Kelce hatten ihre Liebe im Sommer 2023 offiziell gemacht. Kelce spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League (NFL), er gewann mit dem Team drei Superbowls.