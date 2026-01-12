Timothée Chalamet gewinnt ersten Golden Globe

Im fünften Anlauf gewinnt Timothée Chalamet seinen ersten Golden Globe - in der Sparte als bester Komödien-Darsteller.

Los Angeles (dpa) - Timothée Chalamet (30) hat mit seiner fünften Golden-Globe-Nominierung zum ersten Mal die begehrte Trophäe gewonnen. Er erhielt den Preis in der Sparte bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle als ambitionierter Tischtennisspieler in der Tragikomödie «Marty Supreme».

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte sich Chalamet gegen George Clooney («Jay Kelly»), Leonardo DiCaprio («One Battle After Another»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Lee Byung-Hun («No Other Choice») und Jesse Plemons («Bugonia») durch.

Sein Vater habe ihm beigebracht, immer dankbar zu sein, für das, was man habe, sagte Chalamet in seiner Dankesrede. Das habe ihm in der Vergangenheit dabei geholfen, wenn er bei Preisverleihungen leer ausgegangen war. Umso «süßer» sei nun dieser Moment.

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.