Für die Saisoneröffnung im nächsten Jahr holt die Komische Oper einen Star nach Berlin: Die gefragte Performerin Florentina Holzinger bringt eine neue Arbeit auf die Bühne - zu einem schweren Thema.

Berlin (dpa) – Theater-Star Florentina Holzinger eröffnet im kommenden Jahr mit einer neuen Arbeit am Flughafen Tempelhof die Spielsaison 2027/28 für die Komische Oper Berlin. Die neue Produktion der österreichischen Ausnahmekünstlerin widme sich dem Thema Krieg, wie das Opernhaus mitteilte. Es gehe um dessen ideologische Triebkräfte, mit neuen sowie historischen Kompositionen.

Die Intendanten Susanne Moser und Philip Bröking sprachen laut Mitteilung von einem außergewöhnlichen Ereignis und nannten Holzinger «eine der größten Genregrenzen sprengenden Stimmen der Gegenwart».

Holzinger längst ein Star in der Theaterwelt

Holzinger ist mit ihren bildgewaltigen Produktionen ein Star in der Theaterwelt. Sie ist bekannt für spektakuläre Performances und arbeitet oft mit nackten Frauenensembles. In der Hauptstadt gastiert sie immer wieder: «A Year without Summer» – das von Themen wie Selbstoptimierung und Unsterblichkeit handelt und viele Musical-Einlagen beinhaltet – feierte im Mai seine Premiere an der Volksbühne.

Vergangenes Jahr wurde Holzinger mit ihrer blutigen Opernperformance «Sancta» zum Theatertreffen eingeladen. Das Orchester der Komischen Oper Berlin wirkte mit. «Spätestens seitdem stand es auf meiner Bucketlist, hier zu inszenieren, und dass ich das nun sogar im Hangar in Tempelhof machen darf, kann ich kaum erwarten», sagte Holzinger nun laut Mitteilung. Die Performerin soll 2028 ein neues Stück auch an der Volksbühne inszenieren.

Vorverkauf ab März

Die Premiere des neuen Stücks an der Komischen Oper – der Titel wurde nicht verraten – ist am 18. September 2027 im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens. Bis zum 2. Oktober wird es elf weitere Vorstellungen geben. Der Vorverkauf startet im 23. März 2027, als Early-Bird registrierte Theater-Fans erhalten bereits einige Tage zuvor exklusiven Zugang.