Bekannt ist die Band The Moody Blues vor allem für ihren Hit «Nights in White Satin». Nun ist ihr Bassist und Sänger gestorben.

London (dpa) – Der Bassist und Sänger der Moody Blues, John Lodge, ist im Alter von 82 Jahren «plötzlich und unerwartet» gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie. «Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Güte und seine absolute und nie endende Unterstützung für immer vermissen», erklärte die Familie demnach.

Die Rockband The Moody Blues wurde 1964 gegründet und war vor allem mit ihrer Rockballade «Nights in White Satin» berühmt geworden. Der in Birmingham geborene Lodge wurde erst zwei Jahre später gemeinsam mit Sänger Justin Hayward Teil der Gruppe.

«Wir sind zutiefst traurig, werden aber in Frieden voranschreiten, umgeben von der Liebe, die er für jeden von uns empfand», heißt es in der Mitteilung der Familie laut PA weiter.