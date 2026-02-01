Die Reihen am Dschungel-Lagerfeuer lichten sich. Als Dritte muss Ex-Schauspieler-Gattin Mirja du Mont gehen - und die freut sich.

Murwillumbah (dpa) – Dschungel-Aus für Mirja du Mont. Die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont bekam die wenigsten Zuschaueranrufe und muss die Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» als Dritte verlassen.

Die 50-Jährige trug es mit Fassung und freute sich sogar. «Für mich ist das gar kein Problem», sagte sie. «Lieber jetzt und nicht als Zweiter oder Dritter.» Sie freue sich aufs Essen und darauf, duschen zu können. «Ich freu mich, wieder in der Zivilisation zu sein.»

«Mit geilen Leuten Camping im Dschungel gehabt»

Sie blicke stolz auf ihre Dschungelzeit zurück. «Ich bin da runtergesprungen, ich hab diesen Kack gegessen.» Sie habe ihre Angst vor Kakerlaken überwunden und «mit geilen Leuten Camping im Dschungel gehabt – was will man mehr».

Mirja du Mont galt – mit einer Ausnahme, als sie Eva Benetatou zu verstehen gab, dass sie ihr am Weiher im Weg stand – als ruhigere und damit möglicherweise auch etwas langweiligere Kandidatin, die sich aus Streitereien eher raushielt und das Geschehen mit Dschungelfreundin Simone Ballack eher vom Spielfeldrand aus kommentierte.

Ariel provoziert weiter

Ganz anders als die 22-jährige Ariel, die auch an Tag zehn an ihrer Mission festhielt, dem umstrittenen Sänger Gil Ofarim, der in einer Unterwasser-Prüfung acht von zehn Sternen holt und seinen Mitcamperinnen Yoga-Training anbietet, das Dschungel-Leben so schwer wie möglich zu machen.

Während sie zum mindestens zehnten Mal versuchte, mit dem 43-Jährigen das immer gleiche Streitgespräch zu führen, kristallisierte sich endlich ein zweiter Erzählstrang in der diesjährigen Dschungel-Staffel heraus: Die Camp-Insassen vermuten hinter der Nähe zwischen Kandidatin Eva (33) und Bauer Patrick Romer (30) unlautere Absichten.

Wird im Dschungel etwa geflirtet?

«Du bist flirty unterwegs», hört Eva darum von Schauspieler Stephen Dürr. Und er ist nicht der Einzige, der glaubt, die 33-Jährige, die vor allem darum in der Sendung dabei ist, weil sie mit dem Mann von Mitcamperin Samira Yavuz (32) geschlafen hat, habe es auf den vergebenen Bauern abgesehen. Eva fällt aus allen Wolken, fühlt sich völlig unverstanden und bricht am Weiher in Tränen aus.