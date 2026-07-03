Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Jetzt soll die ganz große Party anstehen.

New York (dpa) - Vor der angeblichen Riesen-Hochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) steigt in der Millionenmetropole New York und weltweit die Spannung. Rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden erneut Straßen abgesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Autos und Lastwagen fuhren immer wieder den Lieferanteneingang der Arena an.

Die New Yorker Polizei NYPD veröffentlichte via Online-Plattform ein Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab - und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte. «Anscheinend passiert etwas Großes», hieß es dazu. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitfeier gibt es aber bislang weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

Nach Abendessen nun Riesen-Party?

Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung berichtet, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde. Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party heute Abend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt - auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.