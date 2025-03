Köln (dpa) – Entertainer Stefan Raab (58) hat in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» überraschend das Tanzbein geschwungen. Der RTL-Moderator brachte in der Sendung am Freitagabend die Umschläge mit den Zuschauerstimmen ins Studio und legte einen kurzen Discofox hin. Auf die Frage, ob er im kommenden Jahr auf dem Parkett der Show zu sehen sein werde, sagte Raab: «Auf keinen Fall!» Tanzen sei ihm zu anstrengend geworden.

Für Leyla Lahouar (28) und ihren Tanzpartner Sergiu Maruster hat es sich indes ausgetanzt. Die beiden erhielten an dem Abend für ihren Foxtrott zu einem Cover des Eric-Clapton-Hits «Layla» die wenigsten Jurypunkte. Lahouar müsse noch an ihrer Technik und Fußarbeit arbeiten, sagte Jurorin Motsi Mabuse. «Das war viel zu wenig», lautete das Urteil von Mitjuror Joachim Llambi. Zittern mussten auch die Kandidaten Marc Eggers (38) und Simone Thomalla (59).

Zehn Punkte für Christine Neubauer

Die ersten zehn Punkte in dieser Staffel gab es für Schauspielerin Christine Neubauer (62) und ihren Partner Valentin Lusin, die einen Charleston tanzten. Turner Fabian Hambüchen (37) begeisterte mit seinem langsamen Walzer Joachim Llambi: «So Freunde, der erste Favorit hat seinen Hut in den Ring geworfen, hier steht er», sagte der sonst so strenge Juror.

Auf Paola Maria mussten die Fans am Freitagabend verzichten. Die Influencerin ist an einem grippalen Infekt erkrankt. Deshalb mussten Paola Maria und ihr Tanzpartner Massimo Sinató in der dritten Entscheidungsshow aussetzen, wie RTL mitteilte. Sie war nicht die erste Teilnehmerin, die in dieser Staffel krankheitsbedingt passen musste.