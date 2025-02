Stars stimmen Fans auf Super Bowl ein

New Orleans (dpa) – Viele Stars und Showgrößen haben die Vereinigten Staaten auf ihr größtes Sportereignis eingestimmt. Kurz vor Beginn des Super Bowls in New Orleans (Louisiana) sang Grammy-Gewinner Jon Batiste die US-Nationalhymne an einem weißen Flügel mit bunten Blumenmustern. Mehrere Kampfjets flogen währenddessen über das Stadion.

Erinnerung an Terror-Opfer

In einem Tribut für die Opfer der Terrorattacke in New Orleans mit 14 Toten Anfang des Jahres war zuvor zudem Sängerin Lady Gaga an einem Klavier auf der weltbekannten Bourbon Street aufgetreten. Stars wie Bradley Cooper, Adam Sandler, Paul McCartney und Lionel Messi waren für das Finale der National Football League im Stadion.

Sängerin Ledisi sang «Lift Every Voice and Sing». Außerdem performten die Musiker Trombone Shorty und Lauren Daigle den Song «America the Beautiful». Die Show vor dem Spielbeginn sollte den Veranstaltern zufolge die reiche musikalische Tradition von New Orleans ehren.

Halbzeitshow von Kendrick Lamar mit Spannung erwartet

Beim Super Bowl stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Zur Halbzeit wird mit Spannung die Show von Rapper Kendrick Lamar erwartet. Im Stadion war in Donald Trump auch erstmals in der Geschichte ein US-Präsident.

Zum Super Bowl ist ganz Amerika im Ausnahmezustand. Sogar die Kunstwelt schloss sich vor dem Spiel dem Hype mit spielerischen Rivalitäten an: Das Philadelphia Museum of Art und das Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City wollen ein Meisterwerk an die jeweilige Siegerstadt verleihen. Die Zoos beider Städte planen, ihre Statuen mit Fanartikeln des Gewinnerteams auszustatten.