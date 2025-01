Stars singen für Feueropfer: Benefizkonzert in Kalifornien

Los Angeles (dpa) - Ein riesiges Staraufgebot für einen guten Zweck: Die Rockband Green Day und Pop-Star Billie Eilish haben das Benefizkonzert FireAid für Betroffene der verheerenden Brände in Südkalifornien eröffnet. «Aus tiefstem Herzen, wir lieben dich Los Angeles», rief Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong der Menge zu. Mit dem Klassiker «Last Night on Earth» heizte die Band ein.

Mit Auftritten von mehr als zwei Dutzend Musikgrößen in zwei großen Arenen in Inglewood, südlich von Los Angeles, sollten in der Nacht zum Freitag Millionen-Spenden gesammelt werden.

Großes Staraufgebot

Zu Beginn der mehrstündigen Show traten unter anderem die 81-jährige Songikone Joni Mitchell, Alanis Morissette, Dr. Dre, Graham Nash, Stephen Stills, Pink und Rod Stewart auf. Nach 50 Jahren in Los Angeles sei die Stadt in seinem Herzen und in seiner Seele, versicherte der gebürtige Brite Stewart (80) - und begeisterte mit seinem 80er-Jahre-Hit «Forever Young».

Berührende Worte der Betroffenen

Hollywood-Komiker Billy Crystal stand auch als Betroffener auf der Bühne. Der 76-jährige Schauspieler und seine Frau Janice hatten vor den Flammen des «Palisades»-Feuers fliehen müssen. Ihr Haus, in dem sie seit 1979 lebten, brannte ab. Er würde dieselben Sachen tragen, mit denen er das Haus schnell verlassen musste, sagte Crystal.

Familien, die alles verloren haben, Feuerwehrleute und andere Helfer traten auf die Bühne oder wurden per Video zugeschaltet. Sie berührten mit Geschichten von ihrer Flucht vor den Flammen, von Nachbarschaftshilfen und ihrer Entschlossenheit, Los Angeles wieder aufzubauen.

Alle Einnahmen sollen gespendet werden

Die gesamten Einnahmen von dem Ticketverkauf und die Spenden sollen den Feueropfern und dem Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zukommen. Billy Crystal gab auf der Bühne gleich zu Beginn eine Großspende der Band U2 in Höhe von einer Million US-Dollar bekannt. Die Show wurde von Streaminganbietern mit Spendenaufrufen live übertragen.

Stevie Nicks musste vor den Feuern fliehen

Alt-Rockerin Stevie Nicks (76) erzählte von ihrer Evakuierung aus dem brennenden Pacific Palisades. Ihr altes Holzhaus habe dank des Einsatzes beherzter Feuerwehrleute die Brände unbeschadet überstanden. Daher wollte sie nun ihren Fleetwood-Mac-Song «Landslide» diesen Einsatzkräften widmen, sagte Nicks.

Katy Perry begeisterte das Publikum mit ihren alten Hits «Roar» und «California Gurls». Sie sei begeistert, wie schnell diese Hilfsaktion zustande gekommen sei, sagte die gebürtige Kalifornierin.

Starke Auftritte

US-Sängerin Pinkt hatte einen starken Auftritt mit dem Song «Me and Bobby McGee», Rapper Jelly Roll holte Travis Barker auf die Bühne, für ein Cover des Songs «Hollywood Nights» von Bob Seger.

Der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl trat mit seinen früheren Kollegen Krist Novoselic und Pat Smear auf, die Red Hot Chili Peppers rockten mit Songs wie «Dani California». Stevie Wonder, Sting, Olivia Rodrigo und Billie Eilish mit ihrem Bruder Finneas wurden stürmisch gefeiert.

Finale mit Lady Gagas neuem Song

Das krönende Finale, weit nach Mitternacht, lieferte Lady Gaga mit drei Songs: Neben ihrem Oscar-prämierten Lied «Shallow» und «Always Remember Us This Way» aus dem Musikdrama «A Star Is Born» auch ein neuer, beschwingter Song. Dies sei eine schreckliche, beängstigende Zeit gewesen, sagte der Popstar über die verheerenden Feuer. Sie hätten aber auch Menschen zusammengebracht und allen gezeigt, wie sehr man sich gegenseitig bräuchte.

An diesem Abend wollte sie «etwas Hoffnungsvolles» präsentieren. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Michael Polansky, habe sie ein neues Lied über die heilende Kraft der Zeit geschrieben, sagte Lady Gaga. Sie glaube, dass nun viele Dinge benötigt werden, darunter auch Zeit zum Heilen.

Durch die am 7. Januar ausgebrochenen Flächenbrände wurden Schätzungen zufolge mehr als 16.000 Gebäude zerstört und eine Fläche von mehr als 150 Quadratkilometern verwüstet. Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 29. Nach einem wochenlangen Großeinsatz der Feuerwehr sind die verheerenden Brände - das «Palisades»-Feuer am Westrand von Los Angeles und das «Eaton»-Feuer nahe Pasadena und Altadena - nun praktisch eingedämmt.