Tokio Hotel schimpft bei einer Show in Leipzig über nicht genehmigte Pyroeffekte und nennt den vollen Namen eines Sachbearbeiters. OB Jung spricht von «mittelalterlichem Vorführen eines Menschen».

Leipzig (dpa) – Nach der öffentlichen Nennung des Namens eines Leipziger Verwaltungsmitarbeiters durch Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz hat der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, mehr Rückhalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst gefordert. «Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich vor einem respektlosen und empörenden Verhalten schützen», sagte Jung, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist, den Funke Medien.

Kaulitz hatte bei der Show in der vergangenen Woche in Leipzig einen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes namentlich genannt und ausbuhen lassen. Er machte den Mann verantwortlich dafür, dass Tokio Hotel einen Teil der üblichen Pyrotechnik nicht abbrennen durfte. Laut Stadt untersagte das Ordnungsamt Tokio Hotel zwei Effekte – einmal brennende Pyro in der Hand zu halten und einmal eine sprühende Feuerwerksfontäne an der Gitarre von Tom Kaulitz. Um so mit Pyrotechnik umzugehen, sei laut Sprengstoffverordnung eine spezielle Erlaubnis nötig.

Protest beim Management

Jung kritisiert das Verhalten von Tokio Hotel erneut scharf. «Ich war wirklich sehr empört. Das ist eine Grenzverletzung, die indiskutabel und inakzeptabel ist», sagte er. Er habe deshalb sofort angeordnet, Kontakt mit dem Management aufzunehmen und dort deutlich gegen ein solches Verhalten zu protestieren. Zudem werde er dem betroffenen Mitarbeiter zur Seite stehen, sollte dieser eine Zivilklage gegen das Vorgehen führen.

«Hätte Tokio Hotel sich beschwert, dass sie sich durch die Brandschutzauflagen gegängelt fühlen, könnte ich gut damit umgehen. Das kann man diskutieren», so Jung. «Aber diese Nennung, dieses An-den-Pranger-Stellen, dieses mittelalterliche Vorführen eines Menschen, der dann auch in seinem privaten Umfeld angezählt wird und Nachteile hat, ist so unwürdig, dass ich wirklich empört bin.»