«Squid Game»-Fortsetzung naht – Ansturm auf alte Folgen

Berlin (dpa) – Drei Wochen vor der Fortsetzung des Welterfolgs «Squid Game» hat Netflix frische Zahlen zu der südkoreanischen Serie bekanntgegeben. Bis heute registrierte der Streamingdienst 330 Millionen Aufrufe und mehr als 2,8 Milliarden Stunden, die das Publikum mit dem Anschauen des Thrillerformats verbracht hat. Damit hält «Squid Game» bei Netflix den Klick-Rekord. Auch das US-Fachblatt «Variety» berichtete. Staffel zwei startet am 26. Dezember.

Die 2021 gestartete südkoreanische Produktion gilt als die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Dazu der Streamingdienst: «Es dauerte zwölf Jahre, bis die erste Staffel von Squid Game im Jahr 2021 zum Leben erweckt wurde, aber es dauerte nur 12 Tage, bis Squid Game die beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten wurde.»

Hauptdarsteller über Nacht Instagram-Megastars

Eine Woche nach Start wurde «Squid Game» zur Nummer eins in den USA und war damit die erste koreanische Serie, der dies gelang. Nachdem der Trailer für Staffel zwei Ende Oktober 2024 veröffentlicht wurde, stiegen die wöchentlichen Abrufzahlen von Staffel eins den Angaben zufolge um 60 Prozent.

Die Serienstars profitierten enorm. Schauspielerin Hoyeon (Sie ist «Spieler 067») hatte vor der Veröffentlichung von «Squid Game» laut Netflix 404.000 Follower, jetzt sind es 17,7 Millionen. Lee Jung Jae (er verkörpert «Spieler 456») hatte vor der Veröffentlichung von Squid Game 1,01 Millionen Follower, jetzt sind es rund 4 Millionen. Die Verkäufe von den in der Serie verwendeten weißen Slippern der Marke Vans stiegen um 7800 Prozent, wie Netflix berichtete.

Die große Frage: Wie viel sind 45,6 Milliarden Won?

Im ersten Durchgang von «Squid Game» wurde in neun Folgen die Geschichte einer Gruppe von rund 450 Männern und Frauen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

Die astronomisch klingende Gewinnsumme des Todesspiels – 45,6 Milliarden Won entsprechen gut 30 Millionen Euro – sorgte im Netz laut Netflix für unzählige Suchanfragen nach der südkoreanischen Währung.