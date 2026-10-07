Schwangerschaft bekanntgegeben
Sport-Moderatorin Laura Wontorra erwartet ein Kind
Laura Wontorra
Die Sportmoderatorin Laura Wontorra hat ihre Babyvorfreude mit ihren Followern geteilt. (Archivbild)
Robert Michael. DPA

Vielsagende Bilder auf Instagram und dazu nur vier Worte: Laura Wontorra teilt die Vorfreude auf ihr Baby mit ihren Followern.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Die Sportmoderatorin Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Foto, auf dem ein Ultraschallbild und zwei rosafarbene Babyschühchen zu sehen sind. Auch Bilder, die sie mit einem kleinen Babybauch zeigen – angelehnt an Moderator-Kollegen Riccardo Basile – teilt sie dort mit ihren Followern. Dazu schreibt sie: «HALB DU. HALB ICH.» Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über Wontorras Schwangerschaft berichtet.

Laut «Bild» soll das gemeinsame Baby der beiden Sport-Journalisten im Frühjahr 2027 auf die Welt kommen. Demnach war Wontorra bereits schwanger, als sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV aus den USA, Kanada und Mexiko über die Fußball-WM berichtete.

Erst im Juli hatte die Moderatorin ein Urlaubsfoto von sich und Basile bei Instagram veröffentlicht und dazu geschrieben: «something about summer in marbella».

© dpa-infocom, dpa:261007-930-805183/1

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