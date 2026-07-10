Man datet und plötzlich meldet der andere sich ohne Erklärung nie wieder? Das passiert sogar großen Stars: Rocklegende Mick Jagger wurde schon von einem Date geghostet, wie er erzählt.

New York (dpa) - Rocklegende Mick Jagger wurde eigenen Worten zufolge selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting. «Es ist die klassische Geschichte: Man lernt eine Frau kennen, hat eine kurze Affäre mit ihr und dann ghostet sie dich», erklärte der 82-Jährige über den Gedanken hinter seiner neuen Ballade «Back in Your Life» im Video-Podcast «Zane Lowe Interview». Auf die Frage, ob er aus eigener Erfahrung spreche, antwortete der Sänger: «Na klar!»

Mit Ghosting wird das plötzliche und nicht angekündigte Abbrechen jeglicher Kommunikation bezeichnet, insbesondere beim Dating. Eine Person verschwindet – wie ein Geist, englisch «ghost» – aus dem Leben der anderen, beantwortet auch keine Nachrichten und Anrufe mehr.

Jagger habe beim Schreiben des Liedes über den plötzlichen Kontaktabbruch durch eine Frau aus eigenen Erinnerungen schöpfen können, sagte der Brite. Auf die Frage seines Gesprächspartners «wer zum Teufel» Mick Jagger ghosten würde, antwortete der Rolling Stones-Frontman trocken: «Das kommt vor.»

Der Song «Back in Your Life» ist Teil des neuen Albums der Rolling Stones mit dem Titel «Foreign Tongues». Jagger erzählt, dass er die Ballade gemeinsam mit Keith Richard und Andrew Watt geschrieben habe.