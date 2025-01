Silbereisen macht monatelange TV-Showpause

Berlin (dpa) – Die Schlagerchampions an diesem Samstag, der erfolgreiche Silvester-Schlagerboom, mehrere neue «Traumschiff»-Episoden in den letzten Wochen und davor noch das ARD-Adventsfest – in den letzten gut 40 Tagen gab es besonders viel Florian Silbereisen (43) im Fernsehen. Nun will sich der TV-Star für ein paar Monate rarmachen.

Er sei nach der ARD-Show «Schlagerchampions – Das große Fest der Besten» am Samstagabend live aus Berlin «erst mal weg», sagte der Moderator der «Bild». «Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer. Nach so viel Silbereisen gönne ich allen eine Silbereisen-TV-Showpause.»

Knapp sechs Monate ist er demnach weg vom Fernsehfenster. «Ich habe rechtzeitig alle Anfragen für weitere Sendungen abgesagt. Pünktlich zum Sommeranfang geht’s dann wieder los.»

Planänderungen sind praktisch ausgeschlossen, betont Silbereisen. «Die Gefahr, dass ich es mir anders überlege und vorzeitig zurückkomme, ist gering. Ich bin mit dem „Traumschiff“ weit weg! Wir starten im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt, in der Südsee.»

Nach den Dreharbeiten will Silbereisen laut «Bild» endlich mal ausspannen, das letzte Jahr gedanklich verarbeiten und etwas Urlaub machen.