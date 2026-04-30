Carl Gustaf feiert seinen 80. Geburtstag zusammen mit zahlreichen royalen Gästen. Trotz seines stattlichen Alters ist der König seines Amtes noch nicht müde, sagt er in einem Interview.

Stockholm (dpa) – Zahlreiche royale Gäste sowie Schaulustige sind nach Stockholm gekommen, um Schwedens König Carl XVI. Gustaf zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Das schwedische Fernsehen zeigte, wie eine Schar von Kindern dem König auf dem Schlossplatz Blumen überreichte.

Zuvor gab es zu Ehren von Carl Gustaf einen Gottesdienst in der Schlosskirche, an dem neben seiner Frau Königin Silvia (82) sowie seinen Kindern und Enkelkindern unter anderem auch das dänische Königspaar Frederik X. (57) und Mary (54) sowie Carl Gustafs Cousine, Dänemarks Altkönigin Margrethe (86), teilnahmen. Auch das thailändische Königspaar war für das Geburtstagsfest angereist, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete.

«Ich kann gar nichts anderes»

In einem Interview anlässlich seines Geburtstags sagte Carl Gustaf dem Rundfunksender SVT, dass er nicht daran denke, in Rente zu gehen. Es gehöre zu seinem Amt, so lange weiterzumachen, wie man könne und wie es die Gesundheit zulasse, betonte der König. Zwar gebe es viele volle Tage, aber das sei für ihn nichts Besonderes. «Das war schon immer so. Ich kann gar nichts anderes», sagte Carl Gustaf und lachte.

Die Geburtstagsfeier für den König soll den ganzen Tag andauern. Am Abend soll es im königlichen Schloss ein Gala-Dinner mit vielen royalen Gästen geben, unter anderem dem norwegischen Königspaar Harald V. (89) und Sonja (88) samt Kronprinz Haakon (52) sowie Mitgliedern weiterer europäischer Königshäuser.